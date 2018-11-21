» وزير بريطاني: الأزهر منبع المعرفة ونشر جوهر الإسلام

21 نوفمبر 2018 - 07:54 م

قال وزير الدولة، المبعوث الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية، لحرية الدين أو المعتقد، اللورد طارق أحمد، إن الأزهر منبع للمعرفة، ونشر جوهر الرسالة الحقيقية للإسلام وهي السلام الذي يعتمد عليه تقدم الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية، والشراكات بين الأمم.

ووقع طارق مذكرة تفاهم مع الشيخ صالح عباس صالح، القائم بأعمال وكيل الأزهر من أجل تعزيز التعاون المستمر الأزهر وبريطانيا، تهدف إلى تمكين الأصوات الدينية والقيادية الإيجابية في مصر والعالم.

وأعلن الوزير البريطاني، عن تمويل حكومة دولته لمنحة دراسية بين المملكة المتحدة والأزهر للعام الدراسي 2019 /2020، تسمح لطلاب الأزهر بالسعي وراء تحقيق أحلامهم في استكمال الدكتوراه في الجامعات الرائدة بالمملكة المتحدة.

وعقد طارق، جلسة حوار مع طلاب جامعة الأزهر، قال خلالها: "يسرني أننا أطلقنا برنامجًا جديدًا للمنح الدراسية بين بريطانيا والأزهر"، مضيفًا: "هذا يوفر فرصة لدراسة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية والدينية في بعض أفضل الجامعات البريطانية، وأن الأزهر منبع للمعرفة ونشر جوهر الرسالة الحقيقية للسلام وهي رسالة السلام، ليست رسالة تسامح فحسب, ولكن احترام وتفاهم".

وتابع: طريقة التقدم في الحياة، تقدم الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية، والشراكات بين الأمم، تقوم على أساس التفاهم والاحترام، وإذا وضعنا ذلك نصب أعيننا, أؤكد لكم أننا جميعًا سنستطيع لعب دورنا في بناء هذا الأمل والطموح من أجل عالم أكثر سلامًا".

يذكر أن وزير الدولة والمبعوث الخاص لرئيسة الوزراء لحرية الدين أو المعتقد، اللورد طارق أحمد، في زيارة خاصة لمصر منذ أول أمس، من اجل توقيع عدة اتفاقيات مع الأزهر، وزيارة المعالم التاريخية والإسلامية في القاهرة على رأسها "خان الخليلي" الذي قام بزيارة لها اليوم.

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