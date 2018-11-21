أول تعليق رسمي من «الزراعة» على تصدير الكلاب والقطط

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متابعات - خالد الشرقاوي

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قال الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة وافقت لعدد من المصدرين، على تصدير 4100 كلب وقطة لعدد من الدول، موضحا أنه لا توجد أي موانع قانونية لتصدير القطط والكلاب للخارج ولا يوجد ما يمنع ذلك.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام" تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع على فضائية "تن": "لا يوجد قانون أو أي قرارات دولية تمنع تصدير الكلاب والقطط للخارج، وأن هيئة الخدمات البيطرية تقوم بتحصين هذه الكلاب والقطط ضد السعار وإصدار شهادة من معهد بحوث صحة الحيوان تمهيدا لتصديرها".

وأوضح: "القطط والكلاب التي سيتم تصديرها من الأنواع البلدية الموجودة في مصر".



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