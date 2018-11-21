صحيفة إسبانية تكشف قيمة انتقال «صلاح» لبرشلونة

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كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن القيمة المالية  الضخمة التي من الممكن أن يتكلفها برشلونة الإسباني حال رغبته فى التعاقد مع محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن عملية تعاقد برشلونة مع محمد صلاح الذى يعد أحد أبرز اللاعبين المرغوب فيهم داخل قلعة "كامب نو"، سوف تصل إلى قيمة مالية عالية تجعل النجم المصرى أغلى لاعب فى تاريخ كرة القدم.

وأضافت الصحيفة أن التقارير التى كشفت عن وجود بند فى عقد كوتينيو مع البارسا، يقضى بدفع النادى الكتالونى 100 مليون يورو إضافية على مبلغ انتقال أى لاعب من الريدز خلال 3 أعوام من انتقاله للبلوجرانا، والذى تم فى يناير الماضى.

وتابعت أنه هذا البند يجعل صفقة محمد صلاح تصل إلى 250 مليون يورو، هى القيمة المالية الإضافية فى البند بجانب القيمة التسويقية للفرعون والتى تصل إلى 150 مليون.

وانتقل فيليب كوتينيو إلى برشلونة مطلع العام الجاري وبالتالي يصبح صلاح "ممنوعا" من الرحيل إلى كتالونيا لمدة عامين قادمين ، إلا إذا تخلى ليفربول عن هذا البند.

وفي نفس السياق، أكد موقع "دون بالون" الإسباني، أن برشلونة قد يستغل رغبة إدارة الفريق الإنجليزي في ضم عثمان ديمبلي من أجل الحصول على خدمات الفرعون محمد صلاح، الذي يحظى بإعجاب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البلوغرانا.

وسيكون بإمكان محمد صلاح، في حال إتمام الصفقة، المشاركة مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، على الرغم من مشاركته مع الريدز، خلال دور المجموعات، بعد تغيير لوائح التشامبيونز ليغ.



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