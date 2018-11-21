وزير التعليم: «أمهات مصر» خطر على الدولة

21 نوفمبر 2018 - 09:28 م

هاجم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما يسمى بـ"اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، معتبرًا أنه يشكل خطرًا على الدولة مثل روابط "الأولتراس".

وفي وقت سابق تعرض وزير التعليم لحملة هجومية من قبل "اتحاد أمهات مصر"، بعد تصريحاته، خلال مؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدامة الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي قال فيها إن "أمهات مصر عايشين 24 ساعة على فيس بوك، معناه أنهن مش فاضيين لتربية أولادهم".

وأوضح "شوقي"، في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "Ten "، أنه لم يقصد الإساءة لأمهات مصر بشكل عام، ولكن هناك جروب على السوشيال ميديا و"الواتس" بعنوان "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" يتدخل فيما لا يعنيه.

وقال: "إحنا عندنا 22 مليون طالب، يعني عندنا 44 مليون ولي أمر، فيه ناس بقى عملت الجروب ده وأعطت لنفسها اعتبارات بأنها اتحاد أولياء أمر الطلاب، إزاي حكموا على نفسهم بكده، ومين اللي إدالهم مشروعية الحديث باسم أولياء الأمور".

وأضاف: "عمل شكل الأولتراس أو التظاهر الإلكتروني ويتدخلوا فيما لا شأن لهم به، ليل نهار، عندنا تحفظ شديد وليس عندنا رفاهية الوقت للالتفات لتلك الصغائر، وهي ليس لها سند قانوني، دي خطر شديد على الدولة بأكملها".