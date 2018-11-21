الأرصاد تحذر من أمطار وسيول بهذه المناطق

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"الأرصاد" تحذر من طقس صادم

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غير مستقر خلال 72 ساعة القادمة بدء من غدا الخميس ، مشيرا الى انه من المتوقع سقوط امطار تصل الى حد السيول على سيناء.

وقال عبدالعال في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" :"إن مصر تشهد انخفاض درجات الحرارة من 4-5 درجات، مع وجود أمطار على السواحل الشمالية والبحر الأحمر، خفيفة على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد".

وتابع:" الأمطار تشتد وتصل لحد السيول على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يومي الجمعة والسبت، وتكون شديدة على باقي الأنحاء حتى شمال الصعيد".


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