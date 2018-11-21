» سويسرا تسلم آثارا فرعونية ثمينة لمصر

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تسلمت السفارة المصرية في العاصمة السويسرية بيرن، الأربعاء، 26 قطعة أثرية ثمينة مختلفة الأحجام تنتمى للحضارة الفرعونية.

وتضم القطع الأثرية تمثالا للمعبود أنوبيس وتمثالا على هيئة أوشابتي وعددا من التماثيل الصغيرة على هيئة أوشابتي وبعض التمائم الفرعونية، حسبما نقلت "سكاي نيوز".

وأعلنت السفارة المصرية بسويسرا، أن تسلم تلك القطع الأثرية جاء نتيجة تعاون بين القطاع الثقافي بوزارة الخارجية والإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار مع المكتب الفيدرالي السويسري للشؤون الثقافية والشرطة الفيدرالية ووزارة الخارجية السويسرية.

يذكر أن مصر وقعت اتفاقية مع سويسرا في أبريل عام 2010 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2011 لمنع الإتجار بشكل غير مشروع في المقتنيات الثقافية والعمل على إعادتها إلى موطنها الأصلي.


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