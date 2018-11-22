» كارثة في الجو .. والسبب الطيار

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قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان احتفال طيار بقيامه بآخر رحلة جوية له قبل تقاعده تحول إلى كارثة، لكن لحسن الحظ من دون تعريض المسافرين أو أي شخص للأذى.

فبعد أن حطت الطائرة القادمة من العاصمة الإسبانية مدريد بسلام في مطار إيزيزا الدولي في بيونس آيرس بالأرجنتين، وقفت سيارتا إطفاء على جانبي المدرج من أجل رش الطائرة بالماء كجزء من الاحتفال بتقاعد الطيار.

وبينما كان ينعطف على المدرج في طريقه إلى نقطة التوقف، ارتطم جناح الطائرة الأيسر بخرطوم سيارة الإطفاء التي ترش الماء.

وتسبب الارتطام بتحطم جزء من جناح طائرة الإيرباص 340-313.

 

ويبدو أن تقاعد الطيار لن يمر بفرح، إذ فتحت هيئة التحقيق في حوادث الطيران المدني تحقيقا بالحادث، على الرغم من أن الحادث لا يعد خطيرا.

لكن الطائرة، التي يبلغ عمرها 22 عاما، ستظل على الأرض إلى ما بعد الانتهاء من عملية الإصلاح، في حين سيستمر التحقيق في الحادثة لمعرفة ما إذا كان الطيار هو المخطئ أم سائق سيارة الإطفاء.

غير أنه من الواضح أن الطيار، الذي لم يكشف عن اسمه، لن ينسى بالتأكيد آخر تحليق له ولن ينسى هذا الاحتفال بتقاعده.


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