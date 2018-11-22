الجبير: ننتظر أدلة تركيا بشأن قضية خاشقجي

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إنهم طالبوا السلطات التركية بتقديم المعلومات الموجودة لديهم، التي تخص قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأيضا أي حكومة أخرى لديها معلومات تفيد القضاء السعودي في هذا الشأن.

واكد وزير الخارجية السعودي في لقاء مع قناة CNBC انه تم تقديم المسئولين عن مقتل خاشقجي إلى العدالة، ويتم التحقيق معهم، مؤكدا أنه "حادث مؤسف" بالطبع.

وتابع:" أنه تم إزاحة كل المسئولين الذين كانوا على علم بهذه الجريمة، أو باستطاعتهم منعها ولم يفعلوا".