ماذا كتب الطبيب النفسي المنتحر قبل وفاته؟ (تدوينات مؤلمة)

22 نوفمبر 2018 - 05:44 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التدوينات التي كتبها الدكتور إبراهيم نصرة - طبيب النفسية والعصبية - الذي انتحر أمس بدمنهور .



وكشف "نصرة" في تدوينته - بصفحة طبية - أنه يعاني من اكتئاب مقاوم لجميع أنواع الأدوية ، وأنه أمام اختيار صعب وهو "التعرض للصدمات الكهربائية".



ثم دخل وسأل في الجروب مرة ثانية : "ايه أكتر وأسرع طريقة ساعدتك في التغلب على الألم النفسي .. عايز تجاربكم وطرق تخلينا نقلل معاناة بعض".



وعاد "نصرة" ليكتب: "الاكتئاب واصل لكل خلية في عقلي وجسمي .. بقيت بحتاج جرعات مهولة من الأدوية عشان أقدر أقوم من السرير وأمارس حياة طبيعية .. وأعرف بس أتحمل الكلام مع الناس ".



وأضاف: "خلقي ضاق وبقيت عصبي مع إني أصلا شخص هادي وبارد .. عمال أفقد واحد ورا الناس من اللي بيحبوني بسبب الاكتئاب واللي بيعمله فيا .. اللي أسوأ من الاكتئاب واللي بيعمله فيك هو اللي بيخليك تعمله في الناس اللي بتحبك".



وكتب في تدوينة أخيرة: "مادام أنا كدة كدة رايح للموت .. ليه مروحلوش بسرعة؟ .. أرجوكم خرجوا الدين من الموضوع".



وألقى الدكتور إبراهيم نصرة نفسه من الدور التاسع بإحدى البنايات بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.









