» مقطع فيديو نادر لعادل أدهم يحقق ملايين المشاهدات .. لماذا؟

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مطقعًا فيديو نادرًا للممثل الراحل عادل أدهم يتحدث فيه عن الشخص الذي يريد أن يعطيه تقدير .

وقال "أدهم" إنه يريد إعطاء شهادة تقدير إلى شخص كندي أثر فيه بشكل كبير .. مضيفًا: "كنا مجموعة من المصريين نصور فيلمًا بكندا ، وهناك كنا عند أحد البحيرات .. وقام شخص من المجموعة المصرية بإلقاء عقب سيجارة في البحيرة ، فوجئت بكهربائي كندي خلع ملابسه وقفز في المياه وظل يسبح حتى وصل إلى السيجارة وعاد بها ".

وأضاف : "الشخص الكندي قال لزميلنا المصري .. ربنا إدانا المية دي نضيفة .. أنت جاي بلدنا توسخها ؟ .. احنا اتبسطنا جدا من الشخص الكندي وقعدنا نعتذرله .. وأنا برجو الناس توصل لنفس القناعة دي في مصر".

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