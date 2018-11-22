» اعترافات مثيرة لقاتل خالته بشقتها

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية تجديد حبس شاب بعد اعترافه بقتل خالته و زوجها لرفضهما منحه مبلغًا من المال لسداد ديونه .
وقال المتهم، فى تحقيقات النيابة، إنه بعد محاولة إقناع خالته بمساعدته وإصرارها على الرفض، توجّه إلى المطبخ واستل سكينًا سدد به عدة طعنات لها ولزوجها الذى حاول طرده من الشقة فور طلبه المبلغ، وهو ما أوغر صدره ضدهما فقرر الخلاص منهما، مستدركًا: «أنا نادم على ارتكاب الجريمة.. الدنيا اسودت فى وشّى بعدما حاول زوج خالتى طردى من الشقة بشكل مهين، وخالتى لم تراع الظروف المادية الصعبة التى أمر بها.. كنت فى أشد الحاجة للمبلغ الذى طلبته، ورغم علمها بظروفى رفضت أن تساعدنى وهو ما جعلنى أتخلص منهما».
وأضاف: «لم يكن أمامى خيارات كثيرة بعد إهانتى بهذا الشكل، ودون أن أشعر دخلت المطبخ وأمسكت بسكين بهدف تهديدهما كى أحصل على المبلغ الذى أريده لسداد ديونى؛ إلّا أنهما لم يستجيبا لى أو حتى ينصتا لشكواى وأصر زوج خالتى على طردى دون خوف من تهديداتى لهما بالقتل، وقتها لم أدر بنفسى إلّا عندما شاهدت دماء الجثتين تسيل على أرضية الشقة، وقبل أن أفكر فى الهروب بحثت عن أى مكاسب، فقمت بتفتيش الشقة للحصول على أى أموال ولم أجد سوى 350 جنيها أخذتها وهربت حتى تم ضبطى».
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثتين لشخصين بهما طعنات بأنحاء متفرقة من الجسد، وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤال الجيران تبين أن أحد أقارب المجنى عليهما توجّه إلى الشقة، عقب اتصاله بهما هاتفيًا وعدم استجابتهما له، وبوصوله وجد بابها مفتوحًا، وبالدخول عثر على الجثتين غارقتين فى الدماء إضافة إلى وجود آثار بعثرة فى الشقة، ما يدل على أن السبب فى القتل كان دافع السرقة