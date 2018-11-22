نجم المنتخب يوقع للأهلي خلال ساعات في صفقة مدوية

22 نوفمبر 2018 - 08:22 ص

كشف الإعلامي سيف زاهر أن النادي الأهلي بصدد التعاقد مع صفقة مدوية خلال ساعات يكون بطلها أحد نجوم المنتخب الوطني.



وأكد "زاهر" خلال برنامجه المذاع على قناة "أون سبورت" أن حسين الشحات - نجم العين الإماراتي - أصبح قاب قوسين أو أدنى من الاهلي وذلك بعد أن تقدم الأخير بعرض رسمي لضمه خلال انتقالات يناير المقبلة ".



وأشار "زاهر" إلى أن إدارة العين الإماراتي وافقت مبدئيا على تحقيق رغبة اللاعب في الانتقال إلى الأهلي وجاري الاتفاق على الأمور المادية لإتمام الصفقة خلال الساعات المقبلة.



وأكد "زاهر" أن خالد الدرندلي - عضو مجلس إدارة الأهلي - انتهز فرصة وجوده بالإمارات مع الفريق الأحمر على هامش مواجهة الوصل الإماراتي في البطولة العربية وقابل مسؤولي العين الإماراتي لوضع الرتوش الأخيرة للصفقة".



