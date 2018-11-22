  • الخميس 22 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:23 ص
بحث متقدم
لغز هبوط الدولار

تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه

منتخب مصر

نجم المنتخب يوقع للأهلي خلال ساعات في صفقة مدوية

أرشيفية

كشف غموض العثور على جثة فتاتين .. أم وابنتها مدمنتان

الطبيب إبراهيم نصرة

ماذا كتب الطبيب النفسي المنتحر قبل وفاته؟ (تدوينات مؤلمة)

الجبير

الجبير: ننتظر أدلة تركيا بشأن قضية خاشقجي

مصطفي الفقي

"الفقي": كنت متحمسا لقناة الجزيرة في بداياتها

سيول بمصر

الأرصاد تحذر من أمطار وسيول بهذه المناطق

صلاح

ثغرة قانونية تنقل محمد صلاح إلى صفوف برشلونة

بنزين

انخفاض أسعار البترول عالميًا.. هل يشعر به المصريون؟

شيخ الازهر

مزروعة: لا يهاجم شيخ الأزهر «إلا عدو لله ولرسوله»

ثغرة قانونية تنقل محمد صلاح إلى صفوف برشلونة

الرياضة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مفاجأة مدوية تمنع صلاح من الانتقال إلى "برشلونة"

#

دوري الأبطال يُعجل بانتقال «صلاح» إلى برشلونة

#

"صلاح" يصدم ريال مدريد بهذا القرار

#

"صلاح" يغادر مطار القاهرة في طريقه إلى دبي

محمد صلاح

علقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على الأنباء المتداولة حول وضع نادي ليفربول الإنجليزي بندًا في عقد انتقال لاعبه السابق "كوتينيو" إلى برشلونة يقضي بمنع انتقال أي لاعب من "الريدز" إلى الفريق الكتالوني لمدة 3 سنوات مما يمنع نجمنا المصري محمد صلاح من اللعب في صفوف "البرسا".

وكشفت الصحيفة أن البند الذي وضعه "ليفربول" به ثغرة تسمح لـ"صلاح" بالانتقال لبرشلونة ، في حال دفع البرسا 100 مليون يورو "كرسم إضافي" فوق قيمة صلاح.

وافترضت الصحيفة أن قيمة صلاح السوقية 150 مليون يورو ، بالتالي على برشلونة دفع الـ150 + 100 مليون يورو (رسم إضافي) لضم صلاح بشكل رسمي .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» سرقة بيانات مئات الآلاف من مستخدمي "أندرويد" بعد اختراق هواتفهم
» تلميح خطير من سمير صبري عن "يسرا" و رجاء الجداوي
» احذر .. صديقك الذي يملك "أيفون" يستطيع "التنصت" عليك
» اعترافات مثيرة لقاتل خالته بشقتها
» طبيب يقرأ روشتة لمريضة لا يعرفها ليتفاجأ برسالة تغير حياته
» مقطع فيديو نادر لعادل أدهم يحقق ملايين المشاهدات .. لماذا؟
» كارثة في الجو .. والسبب الطيار
» سويسرا تسلم آثارا فرعونية ثمينة لمصر
» انتحار طبيب أمراض نفسية "يعاني من الاكتئاب"
» الحبس 3 سنوات لمتهمين زوّرا توكيلًا منسوبًا لزوجة «القرضاوي»
» مشاورات بالأمم المتحدة بشأن مقتل "خاشقجي"

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز
الدروس الخصوصية