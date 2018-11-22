ثغرة قانونية تنقل محمد صلاح إلى صفوف برشلونة

22 نوفمبر 2018 - 08:48 ص

علقت صحيفة "ماركا" الإسبانية على الأنباء المتداولة حول وضع نادي ليفربول الإنجليزي بندًا في عقد انتقال لاعبه السابق "كوتينيو" إلى برشلونة يقضي بمنع انتقال أي لاعب من "الريدز" إلى الفريق الكتالوني لمدة 3 سنوات مما يمنع نجمنا المصري محمد صلاح من اللعب في صفوف "البرسا".



وكشفت الصحيفة أن البند الذي وضعه "ليفربول" به ثغرة تسمح لـ"صلاح" بالانتقال لبرشلونة ، في حال دفع البرسا 100 مليون يورو "كرسم إضافي" فوق قيمة صلاح.



وافترضت الصحيفة أن قيمة صلاح السوقية 150 مليون يورو ، بالتالي على برشلونة دفع الـ150 + 100 مليون يورو (رسم إضافي) لضم صلاح بشكل رسمي .



