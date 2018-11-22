» تلميح خطير من سمير صبري عن "يسرا" و رجاء الجداوي

أحمد عادل شعبان
سخر الممثل سمير صبري من زميلتيه "يسرا" و "رجاء الجداوي" ملمحًا إلى أن دموعهما في المواقف المختلفة تأتي حسب الطلب .
وقال "صبري" خلال تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي: "سعيد أنهم كرموني وأنا حي بدلًا من أن يفعلوها بعد وفاتي ويسموني (فقيد الفن) ويأتي أحد أبنائي ليستلم الجائزة وتبكي يسرا ورجاء الجداوي كما تفعلان دومًا".
وتابع: "قدمت المهرجان وحضرته كثيرا وكنت أنتظر لحظة تكريمي وأتخيلها، والآن سعيد بها".
وكان سمير صبري ظهر في بداية حفل الافتتاح لتقديم ماجد الكدواني مقدم الحفل، وظلا يتبادلان النكات.
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