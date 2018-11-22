» سرقة بيانات مئات الآلاف من مستخدمي "أندرويد" بعد اختراق هواتفهم

22 نوفمبر 2018 - 08:59 ص

كشف تقرير عن سرقة بيانات مئات الآلاف من مستخدمي هواتف "أندرويد" بعدما استطاع "هاكر" يدعى "لويز بنتو" تطوير برمجية خبيثة عبر عدة تطبيقات على متجر "جوجل بلاي" منحته إمكانية الدخول على تلك الهواتف وسرقتها.



ووفقا للباحث الأمني في شركة "إي إس إي تي"، لوكاس ستيفانكو، فإن ألعاب "بنتو" الخادعة جميعها تنتمي لفئة الألعاب، أو ما يشبه الألعاب بتعبير أدق، حيث إن جميعها كانت لا تعمل.



وقامت شركة جوجل بحذف هذه الألعاب الخبيثة من على متجر "بلاي ستور" بعد أن أصابت نحو 560 ألف مستخدم، خصوصًا مع دخول لعبتين منهما في قائمة "الأكثر تداولا" على المتجر، وفقًا لتصريحات سيتفانكو، التي نقلها موقع "ذا نكست ويب".



ويقوم الكود الخبيث بعد تثبيته على الجهاز بحذف أيقونة تشغيل اللعبة بشكل تلقائي، بحيث يصعب على المستخدم إيجاده.



ويمنح التطبيق الخبيث القدرة على التحكم في حركة البيانات على الجهاز المصاب، ما يفتح الباب أمام سرقة بيانات المستخدمين.



وتواجه شركة جوجل، المطورة لنظام أندرويد، ضغوطا متزايدة خلال السنوات الماضية لزيادة تأمين منصتها التشغيلية، خصوصا مع تنامي عدد التطبيقات الخبيثة على متجرها خلال العامين الماضيين.



يشار إلى أن جوجل، أعلنت في يناير الماضي إزالة أكثر من 700 ألف تطبيق خبيث من على متجر "بلاي ستور" خلال عام 2017.



