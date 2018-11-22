» شاهد.. فيديو مروع لدهس مجموعة طلاب فى الصين

22 نوفمبر 2018 - 10:01 ص

لقي 5 أطفال وأصيب 18 آخرون من طلاب المدارس بجروح خطيرة، الخميس، بعدما تعرضوا للدهس بسيارة أثناء عبورهم طريقا في مقاطعة لياونينج بالصين، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيارة مسرعة تدهس مجموعة من الطلاب المشاة وراكبي الدراجات الهوائية.

وألقت الشرطة القبض على السائق، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع بالقرب من مدخل مدرسة الأطفال.