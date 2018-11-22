مكرم: "لا تنصتوا للشائعات.. مصر بخير مهما حدث"

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وكالات- حنان حمدتو

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عقد المؤتمر الدولى الثالث لعلماء مصر فى الخارج فى مجال الأورام، مساء أمس بمدينة الأقصر بحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمستشار مصطفى محمد محافظ الأقصر، ويستمر المؤتمر حتى غدٍ الجمعة.

وأكدت مكرم أن المؤتمر لشباب الأطباء، فى الداخل والخارج، وهذا العام الثالث الذى تشارك فيها بافتتاح المؤتمر، مشددة على أن مصر فى وجدان أبناء الوطن فى الخارج.

وأضافت: "أتشرف بأن أتحدث عن مشكلات الناس فى الخارج، والمرأة لها دور كبير فى تنظيم هذا المؤتمر، ولها دور فى المجتمع كله، ويكفى أن الحكومة المصرية فيها 8 وزراء سيدات، وفى ظل القيادة السياسية نعطيها كل احترام".

وطالبت المصريين فى الخارج قائلة: "لا تنصتوا إلى كل الشائعات، ومصر بخير والبلد تتقدم للأمام"، مضيفة: "سعيدة بهذه المشاركة المتجددة، وأتوقع أن يصبح مؤتمرا عالميا كبيرا يجمع كل الأطباء من الخارج".
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