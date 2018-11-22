هاكرز يخترق أكثر من نصف مليون جهاز أندرويد

22 نوفمبر 2018 - 10:12 ص

نجح هاكرز مجهول يُطلق على نفسه اسم "لويز بنتو"، في اختراق أكثر من نصف جهاز من الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي، التي تستخدم نظام تشغيل أندرويد باستخدام كود خبيث، قام بنشره عبر 13 تطبيقًا طورها بنفسه وقام بتحميلها علي متجر جوجل بلاي، قبل أن تقوم شركة جوجل بحذفها، بعد اكتشاف الخدعة خاصة أن جميع هذه التطبيقات كانت لا تعمل، لكنها نجحت في اختراق نحو 560 ألف جهاز، خصوصًا مع دخول لعبتين منهما في قائمة "الأكثر تداولا" على المتجر.

وكشف لوكاس ستيفانكو الباحث الأمني في شركة "إي إس إي تي"، إن ألعاب "بنتو" الخادعة جميعها تنتمى لفئة الألعاب، أو ما يشبه الألعاب بتعبير أدق، لكن جميعها كانت لا تعمل، وهي تحمل كودًا خبيثًا يقوم بعد تثبيته على الجهاز بحذف أيقونة تشغيل اللعبة بشكل تلقائي، بحيث يصعب على المستخدم إيجاده.

وأضاف ستيانكو أن التطبيق الخبيث يمنح الهاكر القدرة على التحكم في حركة البيانات على الجهاز المصاب، ما يفتح الباب أمام سرقة بيانات المستخدمين.

وتعاني شركة جوجل المطورة لنظام أندرويد، من ضغوط متزايدة خلال السنوات الماضية لزيادة تأمين منصتها التشغيلية، خصوصا مع تنامي عدد التطبيقات الخبيثة على متجرها خلال العامين الماضيين، أعلنت في يناير الماضي إزالة أكثر من 700 ألف تطبيق خبيث من على متجر "بلاي ستور" خلال عام 2017.