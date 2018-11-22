مصر تدين تفجيرات كابول

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وكالات- حنان حمدتو

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مصر تدين الهجوم الإرهابى بكابول

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استنكرت جمهورية مصر العربية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا دينيًا في العاصمة الأفغانية كابول، ما أسفر عن مقتل نحو 55 شخصًا وإصابة 94 آخرين.

وأعربت -في بيان أصدرته وزارة الخارجية بالأمس- عن خالص التعازي لأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، وأكدت وقوفها مع أفغانستان في مواجهة الإرهاب.

وفجر انتحاري نفسه في احتفال بالمولد النبوي في العاصمة الأفغانية كابول، فقتل 50 شخصًا، على الأقل، بحسب ما قالته  الحكومة الأفغانية، وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن أكثر من 70 شخصًا آخر أصيبوا بجروح في الهجوم، مضيفًا أن الانتحاري "فجر نفسه داخل قاعة احتفالات، كان يتجمع فيها قادة إسلاميون للاحتفال بمولد النبي محمد".

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