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الأمريكيون يتناولون 46 مليون ديك رومي في عيد الشكر

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وكالات- الدويني فولي

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من المقرر أن يتناول المواطنون الأمريكيون 46 مليون ديك رومي اليوم الخميس خلال الاحتفال بعيد الشكر، الذي يحتفل به الأمريكيون، ويتركز على تناول الطعام الذي يتصدره الديك الرومي، والاجتماع مع الأسرة والأصدقاء، ولعب كرة القدم.

وأظهر استطلاع للاتحاد الوطني للديك الرومي في واشنطن، شمل نحو 88% من الأسر، أن الديك الرومي هو اللحم المفضل للاحتفال بعيد الشكر، الذي يقع في الخميس الرابع من شهر نوفمبر.

وقال الاتحاد إن الـ46 مليون ديك رومي المتوقع استهلاكها تمثل 18% من إجمالي أعداد الديك الرومي التي تم تربيتها في المزارع الأمريكية عام 2017 والتي بلغ عددها 245 مليون ديك رومي.

ويقوم الأمريكيون بتناول البطاطس المهروسة والحلوة بجانب الفاصوليا الخضراء وفطيرة القرع بجانب الديك الرومي خلال الاحتفال بعيد الشكر.

وتشمل الاحتفالات بعيد الشكر تنظيم استعراض في نيويورك برعاية متجر ماسي، كما يقوم الأمريكيون بلعب كرة القدم ولقاء الأصدقاء بالإضافة إلى التسوق من أجل الاستعداد للاحتفال بالكريسماس.


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