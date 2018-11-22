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حبس المحترش بطالبات المنصورة 4 أيام على ذمة التحقيق

قضايا وحوادث

لحظة التحرش
ارشيفية

محمد الخرو

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أصدرت نيابة المنصورة برئاسة وكيل النيابة محمود أبو حشيش قرارًا بحبس المتهم بالتحرش بالطالبات في جامعة المنصورة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما قررت النيابة مواجهته بمقطع الفيديو الذي يظهر فيه والمنتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يتحرش بالطالبات أمام بوابة كلية العلوم بجامعة المنصورة، وبتشكيل فريق بحث من ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة، برئاسة العقيد عصام أبو عرب، تم تحديد هوية الشاب الذي ظهر في الفيديو ويدعى"م.ح.ع"، 32 سنة، موظف.

وتوصلت التحريات، إلى أن المتهم من أسرة مرموقة ويعانى من أزمة نفسية منذ سنوات، ويعالج على إثرها لدى طبيب نفسي، كما أفادت التحريات بأن المتهم تعرض لبعض الانتكاسات النفسية نتيجة وفاة إحدى شقيقاته التي كان مقربا منها ثم وفاة والده.

يذكر أن مقطع فيديو تم تداوله للمتهم أثناء وجوده في ميدان الكتاب أمام جامعة المنصورة، ويتحرش بالطالبات أثناء صعودهن لاستقلال سيارات سرفيس، وتمكنت إحدى الطالبات من تصويره.

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