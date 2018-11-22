ابتكار "سايس آلي" لركن السيارات

22 نوفمبر 2018 - 10:31 ص

أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية، خدمة جديدة تُسهل لقائدي السيارات عملية العثور على مكان خالٍ لركن المركبة، وذلك عن طريق تطبيق يتم تحميله على الهواتف الأندرويد، يسمى "ماي بارك".

وبمجرد فتح التطبيق، وتحديد الوجهة التي تنوي الوصول إليها، يبدأ في البحث عن أقرب مكان مُتاح لوجهتك، ثم يتم إرسال

"روبوت" لحجز المكان المخصص للركن، يكون في انتظارك حتى وقت الوصول، لضمان عدم شغل المكان.

وبدأت "ماي بارك"، في الانتشار أمام غالبية الأماكن التي تشهد إقبالاً متواصلاً من المواطنين، وفي مقدمتها المطارات، ومراكز التسوق.

وتتيح التقنية لقائدي السيارات خدمتين، إما حجز المساحة المطلوبة قبل الوصول مباشرةً، وذلك عن طريق "بارك ناو"، أو قبل القيام بالرحلة بفترات طويلة تصل إلى 6 أشهر، علماً بأن الرسوم المقررة للخدمة تتراوح مابين دولار إلى 3 دولارات في أول ساعتين.

الجدير بالذكر أن العديد من دول العالم بدأت مؤخراً التوسع في الاعتماد على الروبوت بشكل كبير، في انجاز العديد من الأعمال، وفي مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان.