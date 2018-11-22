"فيس بوك" يكشف علاقة مصرى بتنظيم "داعش"

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ذكر موقع "ذا نيو أرب"، الصادر بالإنجليزية، أن السلطات الإيطالية اعتقلت مواطنًا مصريًا، بتهمة دعمه لتنظيم "داعش" الإرهابي، لافتة إلى أنه استخدم محادثات "فيس بوك" لنشر الدعاية الجهادية والحث على السفر للقتال مع التنظيم، وفق قول الموقع.

وقالت السلطات الإيطالية إن رجلاً مصريًا متهمًا بالتعاون مع تنظيم "داعش" اعتقل، أمس الأربعاء .

 ويقال إن عصام السيد السيد أبو سليم شلبي، البالغ من العمر 22 عامًا، استخدم محادثات وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية الجهادية وقاد مجموعة صغيرة من المتعاطفين مع داعش.

وأوضحت الشرطة أن مواطنًا مصريًا آخر أمر بترحيله من إيطاليا، يوم الأربعاء، وهو يعتبر أحدث المعتقلين في مجموعة تضم أكثر من 300 متعاطف يشتبه في أنهم متشددون بدأوا تهديدات للأمن القومي منذ عام 2015، كما ويجري البحث عن مصري ثالث.

واتُهم "شلبي" بالارتباط بمنظمة إرهابية دولية، فضلاً عن التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

وقالت الشرطة إن "شلبي"، عمل في النظافة في فرع "ماكدونالدز" لمرة واحدة، استخدم أثنائها تطبيق Telegram لمشاركة أفلام فيديو لـ"داعش"، تشير إلي مسئولية التنظيم عن الهجوم الإرهابي في طاجيكستان في يوليو الماضي، والذي أودي بحياة أربعة من راكبي الدراجات الأجانب.

وكان قد هوجمت مجموعة من سبعة سياح أثناء ركوب الدراجات على طول طريق شعبي في جنوب طاجيكستان، حيث قتل أربعة وأصيب اثنان.

وفي وقت لاحق، أعلن مسلحون من تنظيم "داعش" مسئوليتهم عن الحادث، الذي تم الإبلاغ عنه في البداية على أنه حادثة غير مقصودة.

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