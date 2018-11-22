الحكومة تتعاقد مع أكبر شركات تشييد المنتجعات فى العالم

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وكالات- حنان حمدتو

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شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس وزارتي السياحة والإسكان في توقيع بروتوكول تعاون بينهما وبين ومجموعة منتجعات وفنادق NIKKI BEACH العالمية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة أن هذا البروتوكول مهم فى السياحة المصرية خاصة لمنطقة العلمين الجديدة، التي تستهدف أن تكون من أبرز المناطق السياحية عالميًا طوال العام.

وقال جهاد باخوم رئيس والعضو المنتدب لـ"نيكى بيتش"، إن قرار المشاركة فى هذا المشروع بمصر يمثل أهمية كبيرة ويأتي بعد دراسات مستفيضة، مشيرًا إلى أن منطقة العلمين تعد من المناطق القليلة فى العالم التى تمتلك المواصفات التى تسمح لها أن تكون مركزًا سياحيًا من الدرجة الأولى.

وأضاف باخوم أن من خلال هذه الشراكة أصبح لديهم أمل كبير ومسئولية كبيرة لإقامة منتجع سياحى مثالى بالمنطقة ويكون من أهم المراكز السياحية ليس فقط بالبحر المتوسط ولكن بالعالم أجمع، مشيرا إلى أن الشركة لديها مئات الفنادق والمجتمعات بالعالم لذا ننتقى أفضل الأماكن وتقديم أفضل الخدمات ذات المستوى العالى، مشيرًا إلى أن سيتم أيضا تقديم الاستفادة لشباب مصر الواعى من خلال التدريب والمشاركة فى العمل بهذا المنتجع العالمى بمنطقة العلمين، متوقعًا أن يكون الافتتاح فى القريب العاجل.

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