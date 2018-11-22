أبو هاشم : وصلني تهديد من القيادة العليا للإخوان

22 نوفمبر 2018 - 10:40 ص

قدم المستشار عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة السابق، والمحال إلى الصلاحية والمقيم في تركيا بلاغا للمرة الثانية إلي السلطات التركية بتهمة محاولة جماعة الخوان لاغتياله علي الأراضي التركية.

وقال أبو هاشم علي صفحته علي الفيس بوك : " إيماءً إلى ما سبق أن أفصحتُ عنه من وصول تهديداتٍ حقيقيةٍ جازمةٍ بتصفيتى اغتيالٍا من قبل عناصر الإخوان الهاربة فى تركيا فقد أصدر ما يُعرف بالمكتب الإدارىِّ لجماعة " الإخوان المسلمون " بتركيا تصريحًا رسميًا يتناول هذا الأمر" .

و أضاف أنه دون التطرق إلى ما حمله تصريح الإخوان من مغالطاتٍ و أكاذيب ، أن ما سيق على لسانى من حقائق ثابتةٍ ثبوت الجزم و اليقين عن جرائمهم و خطاياهم لا يعدو أن يكون مجرد سبابٍ و اتهاماتٍ أرميهم بها رغم قيام الدليل عليه بشهودٍ منهم وبقرائن و براهين لا تقبل التشكيك.

وتابع قائلا : وإلا فما الذى حال بينهم و بين أن يردوا علىَّ قولى فيهم بأن يقرعوا الحجة بالحجة أو أن يطرقوا أبواب القضاء فى تركيا و قد خبروها من قبل ؟ أتحداهم أن يفعلوا هذا أو ذاك .

وأشار أبو هاشم إلي أن ما قصدتُ بيانه هو مقدار الغضب و الضغينة و الكراهية الذى حمله خطابهم هذا لشخصى و الذى تجلت ذروته فى ختام التصريح حين وصفوا موقفى منهم بأنه " سلوكٌ متهورٌ لا يضر سوى صاحبه " و هو تهديدٌ واضحٌ جديدٌ يُضاف إلى جملة تهديداتهم لى لكنه صادرٌ مباشرةً و صراحةً ـ هذه المرة ـ من قيادتهم العليا فى تركيا .

كما توجه إلى السلطات التركية ـ للمرة الثانية ـ ببلاعٍ رسمىٍّ ضد ما يُعرف بالمكتب الإدارىِّ لجماعة " الإخوان المسلمون " بتركيا مطالبًا بفتح تحقيقٍ رسمى فى وقائع تهديدى المتكرر من قبل أعضائه بالاغتيال فى الأراضى التركية و مطالبًا باتخاذ ما يلزم قانونًا حيال هذا الأمر .

جاء هذا عقب بيان أصدره المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المحظورة أول أمس والذي ردا على "أبوهاشم" قائلا : نتابع موجات السباب التي يطلقها بين الحين والآخر المستشار عماد أبوهاشم - دون سبب واضح - ضد جماعة "الإخوان المسلمون"، وفي كل مرة نعرض عن سفاهاته، ترفعا منا، وظنا أنه سيعود- كقاض- إلى الحق والعدل، لكنه تمادى وواصل الانحدار بترديد اتهامات طائشة، محاولا صناعة معركة خيالية ونسج بطولة زائفة علي منوالها، وتقديم نفسه إلي الرأي العام كضحية يواجه خطر مؤامرة من تدبير الإخوان المسلمين".

كما جاء في البيان، والي اعتبره ابو هاشم تهديدا جديدا : " إن ما يردده "أبو هاشم"، أيا كان محتواه، ما هو إلا ابتزاز رخيص وتجارة خاسرة، وليس له أدنى صلة بقيم العدل والإنصاف، بل هو سلوك متهور لا يضر سوى صاحبه".