شاهد.. صاحب عقار يلقى سيارة توفيق الدقن فى الشارع

22 نوفمبر 2018 - 10:46 ص

قام صاحب العقار رقم 6 بميدان مستشفى القوات الجوية بالعباسية الذي يحمل الجنسية الأمريكية بإخراج سيارة الفنان الراحل توفيق الدقن من الجراج وإلقائها على أحد الطرقات.

على الفور قام المستشار ماضي الدقن نجل الفنان الراحل بتحرير محضر بالواقعة والذي يحمل رقم 2514 لسنة 2018 اداري قسم الظاهر وطالب خلاله بالتحري عن الواقعة وسؤال شهود العيان واتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد مرتكب الواقعة.

يذكر أن الفنان توفيق الدقن توفى فى 27 نوفمبر عام 1988 عن عمر يناهز 64 سنة بعد أن أثرى الحياة الفنية والسينما على مدار 34 سنة.

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