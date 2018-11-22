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تجديد حبس ابنة الشاطر و5 آخرين في الانضمام لجماعة إرهابية

قضايا وحوادث

خيرت الشاطر
الشاطر

شيماء السيد

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الحكم

محكمة الجنايات

النقض

استاد الدفاع الجوى

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس عائشة الشاطر و5 آخرين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي.

المتهمون هم هدى عبد المنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبى، ومحمد الهضيبى، وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

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