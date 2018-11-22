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النقض تؤيد السجن للمتهمين بقضية استاد الدفاع الجوى

قضايا وحوادث

محكمة النقض
ارشيفية

شيماء السيد

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قضت محكمة النقض، بتصحيح الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى قضية أحداث استاد الدفاع الجوى بإلغاء الغرامة المقضى بها علي المتهمين وتأييد أحكام السجن الصادرة ضدهم، وذلك في القضية التى وقعت قبل مباراة نادى الزمالك وإنبى، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعًا من نادى الزمالك.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، عاقبت متهمين بالسجن المؤبد وغرمتهما 20 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبالسجن المشدد 7 سنوات لخمسة متهمين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.


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