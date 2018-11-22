ليبرمان يهرب من جاره العربي في الكنيست

22 نوفمبر 2018 - 11:11 ص

أثار وزير الجيش الإسرائيلي المستقيل أفيجدور ليبرمان أزمة داخل الكنيست، بطلبه تغيير مقعده لتفادي الجلوس إلى جانب نائب عربي، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

واضطر ليبرمان بعد استقالته الأسبوع الماضي للانتقال من مقاعد الحكومة في الكنيست إلى مقاعد المعارضة، حيث وضع في بداية الأمر إلى جانب رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة.

وذكرت القناة الثانية العبرية، وجود خلافات قديمة بين أيمن عودة وليبرمان، حيث حاول الأخير فرض عقوبات على القائمة العربية المشتركة، كما وصف رئيس القائمة العربية بأنه "إرهابي يجب أن يسجن مع باقي أعضاء حزبه".

والأربعاء، لاحظ أعضاء الكنيست أن زميلة ليبرمان في حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يترأسه، وزيرة الهجرة والاستيعاب السابقة سوفا لاندفر، انتقلت للجلوس إلى جانب عودة، بينما ليبرمان أخذ مكانها في آخر الصف.

وكان أيمن عودة، نشر سابقا صورة له بجوار ليبرمان بعد استقالته من منصب وزير الدفاع، مضيفا في تعليق ساخر على فيس بوك: " تم نقل مقعد ليبرمان إلى جواري، كومة حجار ولا هالجار!".