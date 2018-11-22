"الزراعة" تتوعد المتعدين على الأراضي بهذه العقوبة

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حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة
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إيمان هاني

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كشف حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في 21 محافظة بدءًا من الاثنين المقبل بمشاركة القوات المسلحة والشرطة.

 وأكد "عبد الدايم" في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لن يتم التصالح مع المتعدين على الأراضي الزراعية.

وأوضح "عبد الدايم"، أنه طبقًا للقانون يتم زراعة الأرض التي تم التعدي عليها مرة أخرى على حساب المتعدي، لافتًا إلى أنه يتم رفع دعوى قضائية على المتعدي وغرامة مالية تصل لـ5 ملايين جنيه.

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