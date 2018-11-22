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الدنمارك تعلق تصدير الأسلحة للسعودية بسبب "خاشقجي"

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خاشقجي
خاشقجي

وكالات- الدويني فولي

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أعلن وزير الخارجية الدنماركي أندرسن سامويلسون أن بلاده قررت تعليق الموافقات على تصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، والوضع في اليمن.

وأضاف الوزير الدنماركي أن القرار اتخذ بعد مباحثات أجراها مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي.

وصرح أيضًا بأن قرار التعليق يشمل بعض التقنيات ذات الاستخدام المزدوج في إشارة إلى معدات قد تكون لها تطبيقات عسكرية.

قرار الحكومة الدنماركية سبقه تعليق الحكومة الألمانية بشكل كامل توريدات الأسلحة إلى السعودية على خلفية مقتل خاشقجي.

ودعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى اتخاذ أوروبا موقفًا موحدًا من الرد على مقتل خاشقجي، معتبرا أن موافقة أوروبية عامة ستترك انطباعًا مناسبًا لدى السعودية.

وتواجه السعودية ضغوطًا دولية واسعة على خلفية مقتل خاشقجي الصحفي السعودي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست"، والذي تم اغتياله في مقر قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول الشهر الماضي.

وأعلنت النيابة العامة السعودية أن خاشقجي قتل على يد فريق أمني كانت مهمته إقناعه بالعودة لبلاده، لكن قائد الفريق أمر بقتله حال رفضه.

ووجهت النيابة السعودية الاتهامات لـ11 شخصًا وطالبت بإعدام 5 منهم.

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