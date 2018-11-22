مقتل 12 إرهابيًا فى العريش

22 نوفمبر 2018 - 11:27 ص

رصدت قوات الأمن الوطني مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة بمدينة العريش وقامت باستهدافهم وتم تبادل إطلاق النيران بين الطرفين ما أسفر عن مقتل 12 إرهابيًا.

وأسفرت بداية المواجهات مصرع 7 منهم، وتم تتبع خطوط سير باقى المجموعة وتحديد تواجد 5 منهم فى شمال الطريق الدائري على مقربة من المنطقة الأولى، وتم تبادل إطلاق الرصاص معهم، ما أسفر عن مصرعهم.

وعثر مع العناصر الإرهابية المقتولة على العديد من الأسلحة النارية والذخيرة والعبوات الناسفة.