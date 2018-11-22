تغيرات بالجملة فى تشكيل الزمالك لمواجهة الداخلية

22 نوفمبر 2018 - 11:31 ص

استقر السويسري كريستان جروس، المدير الفنى للزمالك، على التشكيل الذى يخوض به لقاء الداخلية فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

الدفاع: بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبدالسلام - حازم إمام

الوسط: طارق حامد - محمود عبدالعزيز "زيزو" - محمود عبدالمنعم "كهربا" - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

الهجوم: عمر السعيد