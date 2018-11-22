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إسرائيل تشيد بالحضور العربي لفرقة فنية صهيونية بتركيا

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من الحفل

وكالات- الدويني فولي

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نشرت الحكومة الإسرائيلية عبر حسابها في "تويتر" مقطع فيديو، يسجل لحظات من حفل موسيقي أقامته فرقة إسرائيلية في مدينة اسطنبول التركية بحضور شبان من أربعة أقطار عربية.

وأشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أن الشبان العرب كانوا من العراق، وتونس، والمغرب، وسورية ودول أخرى وأنهم توافدوا على إسطنبول لحضور عرض الفرقة الإسرائيلية المذكورة.

شاهد الفيديو... 

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