إسرائيل تشيد بالحضور العربي لفرقة فنية صهيونية بتركيا

وكالات- الدويني فولي
نشرت الحكومة الإسرائيلية عبر حسابها في "تويتر" مقطع فيديو، يسجل لحظات من حفل موسيقي أقامته فرقة إسرائيلية في مدينة اسطنبول التركية بحضور شبان من أربعة أقطار عربية.
وأشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أن الشبان العرب كانوا من العراق، وتونس، والمغرب، وسورية ودول أخرى وأنهم توافدوا على إسطنبول لحضور عرض الفرقة الإسرائيلية المذكورة.
خبر مفاجئ؟— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 21, 2018
توافد العديد من الشبان العرب من العراق، تونس، المغرب ودول أخرى على اسطنبول لحضور عرض موسيقي لفرقة "اورفان لاند" الإسرائيلية التي يتابعوها ويشغفون بها
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