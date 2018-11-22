تشكيل الأهلي أمام الوصل الليلة

22 نوفمبر 2018 - 11:48 ص

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي، الدفع باللاعب صلاح محسن من أول اللقاء أمام الوصل الإماراتي في لقاء اليوم لقيادة هجوم الفريق في اياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف

خط الوسط: حسام عاشور - هشام محمد - وليد سليمان - محمد شريف - أحمد حمودي

خط الهجوم: صلاح محسن.