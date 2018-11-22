تطورات جديدة في اغتصاب طالبتي الابتدائي بدمياط

22 نوفمبر 2018 - 12:17 م

قام مسئول أمن، وفي نفس الوقت فني وسائل، بإحدى المدارس التجريبية بمحافظة دمياط، باغتصاب طالبتين بالصف السادس الابتدائي داخل المدرسة، لتستمر فضائح الاعتداء الجنسي على الطالبات في المدارس.

بدأت وقائع القضية ببلاغ مديرية التربية والتعليم بدمياط للنيابة الإدارية، بشأن تحديد مسئولية المتهم، ويعمل فني وسائل، والقائم بعمل مسئول أمن إحدى المدارسة التجريبية للغات هناك، لاغتصابه التلميذتين المقيدتين بالصف السادس الابتدائي بالمدرسة ذاتها، اللتين لم يبلغا من العمر 12 عامًا، حيث انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية التي قضت بفصله من الخدمة.

أكد التقرير في القضية رقم 54 لسنة 60 قضائية، أن سلوك المتهم يشكل خطورة على الأمن العام، لأنه بدلًا من أن يكون عينًا ساهرة في محراب العلم، شرع في ارتكاب الرذائل والاعتداء عليهن.