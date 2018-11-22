شومان يهاجم الهلالى بسبب شخصية مزيفة

22 نوفمبر 2018 - 12:20 م

استنكر الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، استضافة بعض القنوات الفضائية لأشخاص يدعون أنهم ينتمون للمؤسسة الأزهرية وهم لا علاقة لهم بها من قريب أو بعيد، مقتبسًا في ذلك ما حدث من الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وإلباسه لأحد الشخصيات صفة أزهرية لا يستحقها.

وقال شومان خلال تدوينته على "فيس بوك": "اعتادت بعض الفضائيات استضافة أشخاص يتحدثون عن موضوعات فقهية متخصصة تهم الناس في واقعنا المعاصر بكلام لا يتفق والمنهج الأزهري، ويعرف الضيف نفسه بأنه عضو لجنة الفتوى في الأزهر أو عالم من علماء الأزهر".

وأضاف: "رغم أن أحد المستضيفين قال عن أحدهم ويدعى سعيد نعمان إنه ليس عضوًا في لجنة الفتوى، ومع أن مجمع البحوث الإسلامية أصدر بيانًا استنكر فيه ما صرح به هذا الشخص المدعو سعيد نعمان، ونفى البيان صلة سعيد نعمان بلجان الفتوى في الأزهر وأن الأزهر ليس مسئولاً عن أقوله، إلا أنني قرأت مقالاً للدكتور سعد الدين الهلالي وهو من أساتذة جامعة الأزهر يمكنه باتصال بسيط معرفة حقيقة انتساب هذا الشخص للجان الفتوى من عدمه ولكنه اكتفى بالحديث عنه بالصفة التي عرف هو بها نفسه في برنامجين من البرامج التي ظهر بها -عضو بلجنة الفتوى- للأسف الشديد ما يسيء للأزهر ولجان الفتوى إساءة بالغة".

واستكمل قائلا: "قد كنت أتمنى أن يهتم أستاذ جامعة الأزهر بتحري الحقيقة ويعلنها للناس في مقاله البحثي الذي وثق فيه كل شيء إلا هذه الجزئية لا أنه يردد ألفاظا ادعاها شخص وكأنه يقر بأن هذا الشخص من العاملين بلجان الفتوى التي تتصدى لإفتاء الناس بالأزهر، لقد حمل الدكتور الهلالي بالاكتفاء بترديد الصفة التي انتحلها سعيد لنفسه محملاً الأزهر ما لا يحتمل وظهر مقاله وكأنه يرد على مؤسسة الأزهر ويثبت خطأ إفتاء المفتين بها، والأزهر إذ يتبرأ من كل قول شاذ لا يتفق مع ما هو معتمد بالأشهر ولو كان قائله ممن تخرج في الأزهر أو حتى من العاملين به طالما لا يمثل إلا نفسه ولم يكلف من جهة مختصة بالأزهر بالتحدث في موضوع معين فإنه ينبغي على وسائل الإعلام تحري صفة من يقدمونه للناس وألا يحمل الأزهر ما هو برىء منه فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ".