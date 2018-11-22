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سخرية من أسير حوثي: حرز الحسين يحمينى من الأسر

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سخرية من أسير حوثي : حرز الحسين يحميني من الأسر
سخرية من أسير حوثي : حرز الحسين يحميني من الأسر

عبد القادر وحيد

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الحسين

حرز

جميح

أسير حوثي

رؤيته

سادت حالة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي من أسير حوثي، وذلك بعد وقوعه في الأسر، وأنه لا يستطيع أحد رؤيته ما عدا "الحسين"، وذلك بسبب حرز يحميه.

كان المحلل السياسي اليمني محمد جميح قد كتب على حسابه على "تويتر": "أسير حوثي يتحدث عن أن الحرز الذي لديه لا يدع أحدًا يراه ما عدا "حسين"، ولا أدري هل يقصد كبير الكهنة حسين الحوثي، أم الحسين بن علي رضي الله عنه".

وأضاف قالوا له: فكيف رأيناك وأمسكنا بك؟، قال: ما تشوفوني، منوهًا بأن الجهل سلاح الكهنة الفتاك، طلاسم وحروز أجدادهم تغطي على عقل حاملها لا على عين خصومه.

وقد انتشرت موجة من السخرية من رواد "تويتر" بسبب مقطع الفيديو، حيث  غرد أحد النشطاء قائلاً: "من خلال اتباعهم الأعمى والمطلق للسيد لا أستبعد أنه في المستقبل سوف يدعي النبوة وسوف يصدقونه ويتبعونه.. أو على الأقل سوف يقول إنه المهدي المنتظر.. والأيام كفيلة بإثبات ذلك..  هذا المشهد ليس لأول مرة نشاهده سبق وشاهدنا أحد الحوثيين يقول: "سيدي حسين ورسول الله واحد مابش فرق".

وغرد آخر: "لا حولا ولا قوة إلا بالله وصل بهم الجهل إلى هذا الحد لا يراه إلا الحسين يا خسارة الشعب اليمني غيبوا عقولهم لعنة الله على الحوثيين والفرس ومن ناصرهم ودفع لهم المال والسلاح حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل".

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