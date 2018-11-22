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بعد نفى الجبير..

رويترز تؤكد صحة تقريرها عن تحركات داخل العائلة السعودية

عرب وعالم

ولي العهد محمد بن سلمان
ولي العهد محمد بن سلمان

وكالات- الدويني فولي

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رويترز

الجبير

خلع

بن سلمان

خاشقجي

أصدرت وكالة رويترز بيانًا ردت فيه على نفي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير صحة ما أوردته عن تحرك داخل العائلة السعودية المالكة، لحجب العرش عن ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكدت الوكالة أن تقريرها الذي شكك فيه الجبير، استند إلى ثلاثة مصادر مقربة من العائلة السعودية.

ونقلت عن 3 مصادر مقربة من الديوان الملكي السعودي، أن أعضاء في الأسرة الحاكمة في المملكة يسعون لمنع ولي العهد من تسلم عرش البلاد، بعد قضية مقتل جمال خاشقجي.

وقالت المصادر المذكورة لرويترز إن العشرات من الأمراء وأبناء العم من فروع قوية لأسرة آل سعود الحاكمة، يريدون أن يروا تغييرا في خط الخلافة، لكنهم لن يتصرفوا طالما لا يزال الملك سلمان والد ولي العهد والبالغ 82 عاما على قيد الحياة، وهم يدركون أنه من غير المرجح أن ينقلب الملك ضد نجله.

وأفاد أحد المصادر السعودية للوكالة، بأن الأمير أحمد شقيق الملك سلمان الوحيد الباقي على قيد الحياة، سيحصل على دعم أفراد العائلة المالكة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية.

وفي وقت سابق، نفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير التقارير الإعلامية التي تحدثت عن تحضير قيادة المملكة لإجراء تغيير في ولاية العهد على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأكد الجبير أن المملكة متحدة حول قيادتها، واصفا هذه التقارير بـ"السخيفة".



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