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لقاء محتمل بين أردوغان و "بن سلمان"

لقاء محتمل بين أردوغان و"بن سلمان"

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لقاء محتمل بين أردوغان و"بن سلمان"

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لقاء محتمل بين أردوغان و "بن سلمان"
لقاء محتمل بين أردوغان و "بن سلمان"

عبد القادر وحيد ووكالات

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أردوغان

قمة العشرين

ولى العهد السعودى

لقاء محتمل

قال مسئول تركي، إن الرئيس رجب طيب أردوغان قد يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين.

وأكد المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم كالين اليوم الخميس، ردًّا على سؤال عما إذا كان من الممكن حدوث تواصل بين أردوغان والأمير محمد بن سلمان خلال القمة: "إننا ننظر في البرنامج .. قد يحدث هذا"، بحسب الأناضول.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن تصوير أي رئيس دولة مع ولي العهد في الأرجنتين سيكون بمثابة "كابوس سياسي" لمعظم الزعماء الآخرين في مجموعة العشرين.

وأضافت أنه من المرجح أن تبقى المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بعيدة عن الأمير السعودي، بعد أن قطعت بالفعل مبيعات الأسلحة الألمانية  إلى المملكة وأصدرت حظر سفر أوروبي ضد 18 سعوديًا يشتبه في تورطهم بمقتل "خاشقجي".

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