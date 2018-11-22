  • الخميس 22 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:08 م
بحث متقدم
لقاء محتمل بين أردوغان و "بن سلمان"

لقاء محتمل بين أردوغان و"بن سلمان"

مران الاهلى

التشكيل المتوقع للأهلى استعدادًا للوصل

الارهاب فى سيناء

مقتل 12 إرهابيًا فى العريش

لجنة القيم بالفيفا تفتح تحقيقات إدارية ضد كل من بلاتر وفالكه

"صداقة مريبة" تفتح قضايا فساد في "فيفا"

صورة الخبر

حضور بن سلمان لقمة العشرين ستخلق أزمة لقادة العالم

صورة الخبر

"فيس بوك" يكشف علاقة مصرى بتنظيم "داعش"

أبو هاشم : وصلني تهديد من القيادة العليا للإخوان

أبو هاشم : وصلني تهديد من القيادة العليا للإخوان

الاهلى والوصل فى مباراة الذهاب

الموعد والقنوات الناقلة للأهلى والوصل الإماراتي

الإفراج عن 16 مصريا محتجزين في ليبيا

الإفراج عن 16 مصريا محتجزين في ليبيا

صلاح

سر غضب "صلاح" من معسكر الفراعنة

الغيطى يكشف..

مفاجآت جديدة فى اعترافات خطيبة قتيل الرحاب

آخر الأخبار

طالب الرحاب المقتول
طالب الرحاب المقتول

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

مفاجأة.. خطيبة قتيل الرحاب عذراء

#

قرار جديد للتأكد من اغتصاب خطيبة طالب الرحاب

#

القبض على جميع المتهمين فى قتل طالب الرحاب

#

سر جديد يقلب الموازين بواقعة قتيل الرحاب

محمد الغيطي

ال تي سي

قتيل الرحاب

كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن مفاجآت جديدة في اعترافات حبيبة أشرف، خطيبة طالب الرحاب المقتول بسام، قائلاً: "حبيبة نشرت فيديو أكدت خلاله أنها بريئة".

وعرض "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "صح النوم" على فضائية "ال تي سي"، تسجيل صوتي لحبيبة أكدت فيه، أنها ظلمت في هذه القضية، وأن بسام كان شخص يعيش معها منذ طفولتها، وكان يغير عليها منذ أن كانت في الإعدادية.

وأوضح أن هذه الفتاة في التحقيقات قالت إنها كانت تقيم معه كما الأزواج، وتحت علم والدها ووالدتها، وهي تحاول أن تجعل القتل دفاعا عن الشرف، بينما والدها في اعترافاته قال إن بسام كان ينوي الإبلاغ عن جرائمه فقام بقتله قبل أن يبلغ عنه، معقبًا: "هذه الحادثة فردية لكنها فيها عبرة".

وتابع، أن هذا أب سوابق صدر بحقه أحكام كثيرة، معقبًا: "حتى صورته مع بنته مش طبيعية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» رويترز تؤكد صحة تقريرها عن تحركات داخل العائلة السعودية
» سخرية من أسير حوثي: حرز الحسين يحمينى من الأسر
» شاهد.. صاحب عقار يلقى سيارة توفيق الدقن فى الشارع
» الأمريكيون يتناولون 46 مليون ديك رومي في عيد الشكر
» وفاة مدير المخابرات العسكرية الروسية
» تفسيران لأخذ الحقنة في المنام
» شاهد.. فيديو مروع لدهس مجموعة طلاب فى الصين
» سرقة بيانات مئات الآلاف من مستخدمي "أندرويد" بعد اختراق هواتفهم
» تلميح خطير من سمير صبري عن "يسرا" و رجاء الجداوي
» احذر .. صديقك الذي يملك "أيفون" يستطيع "التنصت" عليك
» اعترافات مثيرة لقاتل خالته بشقتها

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عصر

    02:39 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز
الدروس الخصوصية