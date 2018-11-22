مفاجآت جديدة فى اعترافات خطيبة قتيل الرحاب

22 نوفمبر 2018 - 12:52 م

كشف الإعلامي محمد الغيطي، عن مفاجآت جديدة في اعترافات حبيبة أشرف، خطيبة طالب الرحاب المقتول بسام، قائلاً: "حبيبة نشرت فيديو أكدت خلاله أنها بريئة".

وعرض "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "صح النوم" على فضائية "ال تي سي"، تسجيل صوتي لحبيبة أكدت فيه، أنها ظلمت في هذه القضية، وأن بسام كان شخص يعيش معها منذ طفولتها، وكان يغير عليها منذ أن كانت في الإعدادية.

وأوضح أن هذه الفتاة في التحقيقات قالت إنها كانت تقيم معه كما الأزواج، وتحت علم والدها ووالدتها، وهي تحاول أن تجعل القتل دفاعا عن الشرف، بينما والدها في اعترافاته قال إن بسام كان ينوي الإبلاغ عن جرائمه فقام بقتله قبل أن يبلغ عنه، معقبًا: "هذه الحادثة فردية لكنها فيها عبرة".

وتابع، أن هذا أب سوابق صدر بحقه أحكام كثيرة، معقبًا: "حتى صورته مع بنته مش طبيعية".