أول صور للإسرائيليين منفذوا عملية "خانيونس"

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متابعات- محمد الخرو

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المقاومة

كتائب القسام

حركة حماس

الجناح العسكرى

خانيونس

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم صورا لأفراد الوحدة الخاصة الإسرائيلية التي تم اكتشافها في خانيونس والمركبة والشاحنة التي استخدمتها في التسلل إلى المنطقة وأسفرت وقوع 7 وفيات من المقاومة.

وقالت الكتائب في بيان لها، أنها تمكنت من الوصول إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت قوة صهيونية خاصة بتنفيذها شرق خانيونس وتمكن عناصرها من إفشالها وقتل وإصابة عددٍ من أفرادها.

وأضافت "في إطار التحقيقات المستمرة منذ ذلك الحين، نقف اليوم مع أبناء شعبنا في محطة نكشف من خلالها الصور الشخصية لعددٍ من أفراد قوة العدو الخاصة، إضافةً إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة".

وتابعت "نطمئن أبناء شعبنا بأننا سنكشف باقي خيوط العملية الفاشلة قريباً بإذن الله". داعيةً الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم إلى التواصل لتقديم أية معلوماتٍ بخصوص هذه الصور، من خلال التواصل المباشر مع أقرب قيادة ميدانية للقسام، أو عبر البريد الالكتروني لموقعها.

وكانت كتيبة إسرائيلية اقتحمت غزة وتمت ملاحقتها واندلعت الحرب الأخيرة والتي توقفت برعاية مصرية.

وتسبب هذا العملية بعد وقوع الهدنة في أزمة داخل الكنيست الاسرائيلي حيث استقال وزير الدفاع الاسرائيلي "أفيجدور ليبرمان"، كما تسببت في أزمة داخل الكنيست بسبب مطالبات بانتخابات رئاسية مبكرة والتي طالب فيها وزير التعليم الحالي والذي ينتمي لحزب البيت اليهودي.
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