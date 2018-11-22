مدير مكتب «دحلان» يرد علي إنباء إصابته الخطيرة

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نفي مدير مكتب دحلان "غسان جاد الله" المعلومات التي تحدثت عن إصابة دحلان بحادث سير في دبي .

وقال جاد الله في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' : 'لمطلقي الشائعات الكاذبة في رام الله، لهؤلاء الذين آذاهم وأزعجهم حشد جماهيرنا الوفية أمس (في اشارة الى تجمع اقيم في ساة السرايا في مدينة البيرة لانصار ياسر عرفات) ، قائدنا بخير، وقاعد بيلعب رياضة '.

ونشر جاد الله صورة للقيادي دحلان وهي يمارس الرياضة داخل إحدى الأندية، ولم تظهر الصورة وجود أي مشاكل صحية له .

وكانت قد ذكرت بعض وسائل إعلام فلسطينية، أن القيادي المفصول من حركة محمد دحلان، أصيب بجراح حرجة مساء الأربعاء، اثر حادث سير وقع في مدينة دبي الاماراتية التي يقيم بها .

لكن مراقبين للشأن الفلسطيني لم يستبعدوا ان تكون ميليشيات إعلامية مقربة من دحلان هي من سربت الخبر ، لجلب التعاطف مع دحلان المفصول



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