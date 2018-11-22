برلماني: العمالة الموسمية تفتقد لأبسط حقوق العمالة

22 نوفمبر 2018 - 03:45 م

تقدم خالد مشهور، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول تقنين أوضاع العمالة الموسمية، والخطوات التي تم إنجازها في برنامج "حماية" الذي يهدف إلى حصر أعداد تلك الفئة، والتأمين عليهم، ووضع آلية تنظم عملية تشغيلهم ووضع رؤية للرعاية الشاملة، وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات المختلفة والنقابات العمالية.

وأكد مشهور، في بيان له اليوم، أن العمالة الموسمية تمثل شريحة كبيرة في المجتمع يعملون دون قانون يؤمن لهم الحصول على حقوقهم، ويكفل لهم حياة كريمة في حالة العجز الجزئي أو الكلى أو الوفاة، وإنها كفئة لطالما عانت من الإهمال والتهميش، وعدم خضوعها لأي مزايا تمنحها الحكومة أو تقررها لأبنائها، مشيرًا إلى أن توفير غطاء تأميني ومعاش لهذه العمالة، سيساهم بالتأكيد في تخفيف المعاناة عن كاهل عن هذه الفئة، إلا أنه غير كاف.