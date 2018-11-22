» السجن 7 سنوات لنزيل قتل زميله بالحجز

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جنايات الجيزة

مسجون

قتل زميلة

السجن 7 سنوات

قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المشدد 7 سنوات لمسجون بقسم شرطة الجيزة، لاتهامه بقتل زميله بعد نشوب مشادة كلامية بينهم داخل الحجز.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى وعضوية المستشارين جاب الله محمد جاب الله، والدكتور أشرف اللمساوى، وميسرة الدسوقى

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم "مصطفى محمود" محبوس، 29 سنة، ميكانيكى، قتل المجنى عليه أحمد عبد المنعم عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية المصممه على قتله لسبق خلاف بينهما وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيضا "سكين" وما أن أظفر به حتى سدد له طعنة بمنطقة الصدر تسببت فى مقتله.

وقال سامح محمد أمام هيئة المحكمة، بأنه إبان تواجده بحجز قسم شرطة الجيزة، حدثت مشادة كلامية بين المتهم والمجنى عليه، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأول بإخراج سلاح أبيض "سكين" من الفراش الخاص به فحاول المجنى عليه استخلاصه منه فسقطا أرضا، وحال نهوض المجنى عليه، عاجله المتهم بطعنه بالسلاح حوزته استقرت بمنطقة الصدر فسقط المجنى عليه متأثرا بجراحه فهبوا لنجدته بالطرق على باب الحجز حتى حضر أحد الضباط وقام بنقله إلى المستشفى ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وقال محمود سعيد نقيب شرطه، بأنه ابان تواجده بديوان قسم شرطة الجيزة، وحال استلامه مهام عمله تبلغ له من الرقيب مصطفى سيد محمد وأمين شرطة أحمد فاروق، والمعنيين خدمة على الحجز الخاص بالقسم، نشب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه، فانتقل للحجز للاستيضاح الأمر وبمجرد فتح الباب أبصر المجنى عليه ملقى أرضا مضرجا بدمائه وبه إصابة بمنطقة الصدر وآنذاك أبصر المتهم واقفا وبيده اليمنى سلاحا أبيضا "سكين" فاستخلصه منه وقام بالتحفظ على المتهم واستدعاء الإسعاف لنقل المجنى عليه والذى وفاته المنية عقب وصوله للمستشفى، وبمواجهة المتهم أقر له بتعديه على المجنى عليه مستخدما السلاح حوزته.


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