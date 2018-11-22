سائق يهتك عرض فتاة داخل «عشة» في البدرشين

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فتاة

هتك عرض

مسجل خطر

البدرشين

التحقيق مع مسجل خطر هتك عرض طفلته في البدرشين بدأت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، نظر جلسة محاكمة سائق هتك عرض طالبة ثانوية عامة، تحت تهديد السلاح في البدرشين، بعد خطفها, ومن المقرر بجلسة اليوم استكمال سماع شهادة الشهود.

وأوضح أمر الإحالة من خلال التحقيقات قيام المتهم "محمد. ح"، سائق، 55 سنة، بهتك عرض الفتاة "بسمة" التي تبلغ من العمر 18 عاما، طالبة ثانوية عامة، بالقوة والتهديد.

وبالاستماع لشهادة الشهود ومنهم "س. ك"، ربة منزل، قالت إنها حال ترجلها بالطريق العام استوقفها أحد الأطفال وأخبرها أن المتهم قام بالاعتداء على المجني عليها داخل "عشة"، وبالوصول للمكان أبصرت المجني عليها، موضحة أنها صرخت بصوت عال، فقام المتهم بالفرار.


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