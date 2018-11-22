» عامل يقتل عشيق زوجته بعد أن شاهدها في أحضانه

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قتل

النيابة العامة

الوراق

حبس عامل

عشيق زوجته

أمرت نيابة شمال الجيزة, اليوم الخميس, بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل عشيق زوجته فى الوراق، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم ضبط القتيل بصحبة زوجته، مما دفعه لطعنه بسكين المطبخ، نتج عنها مقتله.

 البداية كانت بتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض داخل شقة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تبين للرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، أن عامل بمصنع عادل لمنزله قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية الخاصة بعمله، فاكتشف زوجته بصحبة أحد الأشخاص فى وضع مخل، مما دفعه للحصول على سكين المطبخ وطعن عشيق زوجته بها، نتج عنها مقتله فى الحال.

وتوصلت التحريات أن المتهم تزوج منذ 4 شهور فقط، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والتحفظ على الزوجة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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