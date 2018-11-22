» البورصة تخسر 30 مليار جنيه

22 نوفمبر 2018 - 04:17 م

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم، نتيجة عمليات بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 30.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.645 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13675 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.10% عند مستوى 13527 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% عند مستوى 687 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1723 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 476 نقطة.

وقدر حجم التداول على الأسهم 316 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، جنيه عبر تنفيذ 33.2 ألف عملية لـ173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 65.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 19.01% والعرب على 15.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.82% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.17%.

واتجه صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 6.4 مليون جنيه، 105.1 مليون جنيه، 51.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مال صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 85.7 مليون جنيه، 12.9 مليون جنيه، 64.2 مليون جنيه، على التوالي.



