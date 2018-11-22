«شومان»: الأزهر لا يجيز زواج الأنثى في بطن أمها

22 نوفمبر 2018 - 04:20 م

رد الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، على الانتقادات الموجهة للأزهر الشريف بعد فتوى سعيد نعمان بـ"جواز تزويج البنت في بطن أمها"، لافتًا إلى أن الأخير ليس عضوًا في لجنة الفتوى كما يدعى في وسائل الإعلام.

وقال "شومان"، في تدوينة له على حسابه بموقع "فيس بوك"، "اعتادت بعض الفضائيات استضافة أشخاص يتحدثون عن موضوعات فقهية متخصصة تهم الناس في واقعنا المعاصر، بكلام لا يتفق والمنهج الأزهري، ويعرف الضيف نفسه بأنه عضو لجنة الفتوى في الأزهر أو عالم من علماء الأهر، ورغم أن أحد المستضيفين قال عن أحدهم ويدعى سعيد نعمان أنه عضوًا في لجنة الفتوى، وهو ليس كذلك".

وتابع: "ومع أن مجمع البحوث الإسلامية، أصدر بيانًا استنكر فيه ما صرح به هذا الشخص المدعو سعيد نعمان، ونفى البيان صلته بلجان الفتوى في الأزهر وأن الأزهر ليس مسؤولاً عن أقواله، إلا أنني قرأت مقالًا للدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ينتقد أن يكون بالأزهر من يبيح زواج الجنين الأنثي في بطن أمه كما فعل (نعمان).

وأكمل: "الهلالي كان يمكنه باتصال بسيط معرفة حقيقة انتساب هذا الشخص للجان الفتوى من عدمه، ولكنه اكتفى بالحديث عنه بالصفة التي عرف هو بها نفسه في برنامجين من البرامج التي ظهر بها -عضو بلجنة الفتوى- للأسف الشديد، مما يسيء للأزهر ولجان الفتوى إساءة بالغة، وقد كنت أتمنى أن يهتم أستاذ جامعة الأزهر بتحري الحقيقة ويعلنها للناس في مقاله البحثي الذي وثق فيه كل شيء إلى هذه الجزئية، لا أن يردد ألفاظًا ادعاها شخص وكأنه يقر بأن هذا الشخص من العاملين بلجان الفتوى التي تتصدى لإفتاء الناس بالأزهر".

وأضاف في تدوينته: "لقد حمل الدكتور الهلالي بالاكتفاء بترديد الصفة التي انتحلها سعيد لنفسه محملاً الأزهر ما لا يحتمل وظهر مقاله وكأنه يرد على مؤسسة الأزهر ويثبت خطأ إفتاء المفتين بها، والأزهر إذ يتبرأ من كل قول شاذ لا يتفق مع ما هو معتمد بالأزهر، ولو كان قائله ممن تخرج في الأزهر أو حتى من العاملين به طالما لا يمثل إلا نفسه، ولم يكلف من جهة مختصة بالأزهر بالتحدث في موضوع معين فإنه ينبغي على وسائل الإعلام تحري صفة من يقدمونه للناس وألا يحمل الأزهر ما هو بريء منه، فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد".

وكان سعيد نعمان ادعى بأنه أحد علماء الأزهر، وأدلى بفتوى أثارت الجدل ببرنامج (كل يوم) الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران على شاشة ON E ، عن "جواز تزويج البنت في بطن أمها".



