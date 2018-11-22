» إيقاف مدافع الزمالك 3 مباريات

22 نوفمبر 2018 - 04:32 م

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمد عبد الغني مدافع الفريق 3 مباريات بعد طرده في لقاء الإنتاج الحربي في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري.

جاء قرار «المسابقات» بإيقاف مدافع الزمالك، بعد المشاجرة التي نشبت بينه وبين محمد أونش لاعب فريق الإنتاج الحربي.

يذكر أن اللاعب يغيب عن الفريق الأبيض أمام الداخلية في الجولة الخامسة عشر والجونة في الجولة السادسة عشر والمصري في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.