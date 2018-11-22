  • الخميس 22 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:04 م
بحث متقدم
الاهلى والوصل فى مباراة الذهاب

بث مباشر.. مباراة الأهلي والوصل الإماراتي

الطبيب المنتحر في البحيرة إبراهيم أحمد

استشاري نفسي يكشف سبب انتحار طبيب دمنهور

عودة" السلعوة" مجددا بأسوان

«السلعوة» تثير الذعر والفزع في قرى المنيا

بطاقة التموين

خطوات استخراج بطاقة تموين جديدة

عباس شومان

«شومان»: الأزهر لا يجيز زواج الأنثى في بطن أمها

الاهلى

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الوصل

دحلان

مدير مكتب «دحلان» يرد علي إنباء إصابته الخطيرة

عملية اقتحام خانيونس

أول صور للإسرائيليين منفذوا عملية "خانيونس"

مقتل صيدلي مصري

موعد نقل جثمان الصيدلي من السعودية إلى مصر

الدكتور ياسر حسان

مبادرة لإنهاء الانقسام داخل «الوفد»

إيقاف مدافع الزمالك 3 مباريات

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الزمالك ممنوع من خوض مباريات على ملعبه

#

أول تعليق لـ«الونش» بعد تمديد تعاقده مع الزمالك

#

بالأسماء.. الزمالك يعلن قائمته النهائية لموسم 2018

المصريون

الزمالك

الإنتاج الحربى

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف محمد عبد الغني مدافع الفريق 3 مباريات بعد طرده في لقاء الإنتاج الحربي في الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري.

جاء قرار «المسابقات» بإيقاف مدافع الزمالك، بعد المشاجرة التي نشبت بينه وبين محمد أونش لاعب فريق الإنتاج الحربي.

يذكر أن اللاعب يغيب عن الفريق الأبيض أمام الداخلية في الجولة الخامسة عشر والجونة في الجولة السادسة عشر والمصري في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

القاهرة ضحية التكويش

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» إحالة موظفين للتحقيق لارتدائهما «جلابية بلدي»
» إيقاف مدافع الزمالك 3 مباريات
» البورصة تخسر 30 مليار جنيه
» «لوك إيميل» مديرًا فنيًا لطلائع الجيش
» عامل يقتل عشيق زوجته بعد أن شاهدها في أحضانه
» السجن 7 سنوات لنزيل قتل زميله بالحجز
» موعد نقل جثمان الصيدلي من السعودية إلى مصر
» شاهد.. صاحب عقار يلقى سيارة توفيق الدقن فى الشارع
» حقيقة إغلاق المتحف المصري بالتحرير
» شاهد.. داليا مصطفى لزوجها: "حبيت النظرة"
» مؤسس "فيس بوك" يفصل مسئولاً تنفيذيًا لدعمه "ترامب"

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • عشاء

    06:29 م

  • فجر

    05:06

  • شروق

    06:33

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز
الدروس الخصوصية